بتوجيه الملك.. إطلاق اسم الشيخ الجيراني على شارع بتاروت

المواطن - واس

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تم إطلاق اسم القاضي الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني – رحمه الله – على أحد الشوارع بجزيرة تاروت.

وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم إطلاق اسم الشيخ الجيراني على الشارع الذي عاش فيه وله منزل به بوسط بلدة الربيعية في جزيرة تاروت التي ولِدَ فيها – رحمه الله -.

ويأتي إطلاق اسم الشيخ الجيراني على هذا الشارع وفاءً وتقديراً من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتضحيات أبناء الوطن وتخليداً لذكراهم.







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