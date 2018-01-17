بدء إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء لـ900 ألف مستفيد

المواطن- الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيداع 1.9 مليار ريال قيمة المعاشات الضمانية وبدل غلاء المعيشة في حسابات المستفيدين، بحسب الأمر الملكي الكريم الذي يستفيد منه قرابة 900 ألف مواطن ومواطنة.

وفي مصرف الراجحي، تم إيداع بدل غلاء المعيشة الشهري الذي قدره 500 ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة.

وكان الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 18 / 04 / 1439هـ تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمسمائة ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.







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