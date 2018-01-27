بدء التسجيل غدًا في برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العُلا للابتعاث

المواطن- العلا

أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التسجيل يبدأ يوم غد الأحد في برنامج الابتعاث.

ووجهت الهيئة الملكية لمحافظة العلا رسالة إلى الطلاب والطالبات في المحافظة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قالت فيها: “أبناء وبنات محافظة العُلا سوف يبدأ التسجيل غدًا في برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العُلا للابتعاث”.

وفي وقت سابق، قال مشرف برنامج الابتعاث في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبدالله الخليوي: إن برنامج الابتعاث الخاص بطلاب وطالبات المحافظة يهدف لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى “المواطن” أن الهدف من برنامج الابتعاث إستراتيجي لعمل تنمية حقيقية في المحافظة، داعيًا الطلاب والطالبات للتقديم للبرنامج على الرابط هنا والتعرف على الشروط.

وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الجهة المسؤولة عن تنمية وتطوير المحافظة كواحدة من أهم المناطق الأثرية والثقافية في المملكة، عن إطلاقها لبرنامج تنموي يهدف إلى تطوير الكفاءات والكوادر الوطنية لأبناء وبنات محافظة العلا، ومنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم الفنية والقيادية للمشاركة في حركة التنمية المستقبلية للمحافظة.

ويهدف البرنامج إلى ابتعاث الطلاب والطالبات من أبناء محافظة العلا إلى مؤسسات تعليمية عالمية في الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وغيرها من الدول للحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في مجالات السياحة والضيافة والتقنيات الزراعية وعلم الآثار والتاريخ وغيرها من التخصصات الأخرى التي تخدم جهود تنمية وتطوير المحافظة.







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