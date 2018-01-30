بدء قبول الطلاب المستجدين للعام المقبل بتعليم عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات في الصف الأول الابتدائي، لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، ومدارس وبرامج التعليم الأجنبي للعام الدراسي المقبل 1439 / 1440هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي آل كركمان، أن التسجيل سيكون عبر موقع برنامج “نور” على شبكة الإنترنت من خلال الرابط (هنا)، مشيراً إلى أن قبول الطلاب والطالبات لمن أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي المقبل أو أقل من ذلك بتسعين يوماً فقط ممن كان تاريخ ميلاده في 25 / 3 / 1434هـ فما قبل، بالإضافة إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده في 27 / 6 / 1434هـ فما قبل، على أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال.

ونوه آل كركمان بأن القبول في رياض الأطفال سيتم وفق 3 مستويات، للذين أكملوا 3 سنوات في موعد بدء العام الدراسي المقبل وحتى سن السادسة.







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