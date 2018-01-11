بدون رياضة أو تعب.. عصابة رأس ذكية للتخسيس

المواطن - متابعة

نجح باحثون بريطانيون في ابتكار عصابة رأس تساعد مرتديها على إنقاص الوزن دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم أو الاضطرار للذهاب للصالات الرياضية وأداء تمرينات قاسية.

وتعتمد عصابة الرأس الذي تحمل اسم “MODIUS” على محاكاة العصب الدهليزي داخل الأذن الداخلية المسؤولة عن حاسة السمع وحفظ التوازن في جسم الإنسان، حيث يرسل إشارات إلى الدماغ للتحكم في الشهية، بالإضافة إلى قدرتها على تسريع عملية الأيض “التمثيل الغذائي” لحرق 16% من الدهون المخزنة في جسم الإنسان دون تعب أو إرهاق.

وأوضح الباحثون في جامعة كاليفورنيا، سان دييجو، أن العصابة لها تأثير على الغدة النخامية، تلك المنطقة المسؤولة في الدماغ عن تنظيم كمية الطعام التي يتناولها الشخص خلال اليوم.

وأشار الباحثون إلى أن المستخدمين لن يرتدوها طوال الوقت، بل 45 دقيقة كافية خلال اليوم، لتؤدي مهمتها بجدارة، في وقت أقل من الوقت المطلوب قضاؤه في صالة الجيم.

واختبر الباحثون العصابة على عدد من المستخدمين لمدة 16 أسبوعاً، كانوا يرتدونها 3 ساعات في الأسبوع، وكان متوسط الانخفاض في دهون الجسم بنسبة 8%، حيث تراوحت النسبة بين 2 إلى 16%. ويستطيع المستخدم متابعة البيانات عبر تطبيق ذكي يتم تحميله على الهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن يُطرح المنتج بحلول الشهر المقبل فبراير بسعر 500 دولار، وجذب هذا المنتج انتباه الحضور في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس 2018” المنعقد حتى 12 يناير الجاري في لاس فيغاس الأمريكية.







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