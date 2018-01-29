برامج إعداد المعلم تستعرض النماذج المتميزة لمناقشاتها والاستفادة منها

المواطن - حسن عسيري - الرياض

ينظم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ندوة “برامج إعداد معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية في المنطقة العربية”، وذلك يوم الأربعاء المقبل بدولة الكويت وبرعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي بالكويت الدكتور حامد العازمي.

وأوضح مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الندوة تهدف إلى التعرف على واقع برامج إعداد معلم المرحلتين المتوسطة والثانوية في المنطقة العربية والنماذج الدولية المختلفة، وكذلك التعرف على آراء الخبراء والمختصين والمهتمين بإعداد المعلم لمناقشة سبل تطوير البرامج وتقويمها وتبادل الخبرات بين المسؤولين، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية هذه البرامج.

وأشار الدكتور زمان إلى أن محاور الندوة ستتركز على واقع برامج إعداد معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية في بعض الدول العربية، واستعراض بعض البرامج الدولية، وكذلك تجربة المركز في تطوير برامج إعداد المعلمين في كلية التربية بجامعة الطائف.

وأردف: أن الندوة سيحضرها نخبة من الخبراء في العالم العربي وسيقدم فيها مجموعة من أوراق العمل منها على سبيل المثال، تجديد سياسة وبرامج إعداد المعلم للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية، وإعداد معلم المرحلة الثانوية في دولة الكويت قبل وأثناء الخدمة، ومعايير برامج إعداد معلم التعليم العام في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، ومنظومة تكوين أساتذة السلكين الإعدادي والتأهيلي بالمملكة المغربية.

وأضاف الدكتور زمان أن إستراتيجية المركز تعمل على تقديم الرؤى التطويرية للعملية التعليمية في المنطقة العربية، والمساهمة في تنسيق الجهود الرامية لتطوير برامج إعداد المعلم وتقديم مبادرة عربية تجمع الشتات وتقدم الرؤى للجهات المستفيدة، وبالتالي بادر المركز بعقد هذه الندوة حول واقع برامج إعداد معلم مرحلة ما فوق الابتدائي في المنطقة العربية، وذلك بهدف استعراض هذه البرامج والبحث عن النماذج المتميزة لمناقشتها والاستفادة منها.







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