برامج تجبر مستخدمي واتساب على تسجيل المحادثات والتقاط الصور

المواطن - متابعة

بالرغم من الجهود المبذولة لتأمين محادثات واتساب، اكتشف باحثو أمن الإنترنت برامج تجسس متقدمة وقادرة على سرقة رسائل واتساب من المستخدمين المستهدفين.

ويمكن لهذه البرامج إجراء عمليات التجسس على نطاق واسع، وإجبار هواتف المستخدمين على تسجيل الصوت والفيديو والتقاط الصور، وكذلك سرقة الرسائل النصية وسجلات المكالمات، وذلك دون إثارة الشكوك، وفقا للباحثين.

وأطلق على برامج التجسس المتقدمة اسم Skygofree، ولكنها غير مرتبطة بـ Sky أو أي من منتجاتها، كما لا تؤثر على خدمة Sky Go.

وقال بالحثون إن هذه البرامج إحدى البرامج المزروعة في الهواتف الأكثر تقدما، التي لا يوجد لها مثيل، حيث تتضمن عددًا من الميزات المتقدمة والفريدة، التي تمنح القراصنة إمكانية التحكم الكامل بالأجهزة المستهدفة عن بعد.







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