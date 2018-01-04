برشلونة يتعادل بنصف قوته ويُحقق رقمًا سلبيًّا

المواطن – مروة نبيل

تعادل فريق سيلتا فيجو أمام ضيفه نادي برشلونة على ملعب “بالايدوس”، اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، ليُحقق رقمًا مميزًا أمام الفريق الكتالوني.

وأعلن موقع الإحصائيات الشهير “أوبتا”، أن فريق سيلتا فيجو أصبح أكثر فريق يُسجل في مرمى نادي برشلونة خلال آخر 3 مواسم؛ حيث تمكن لاعبوه من هز شباك البلوجرانا 12 مرة في كل البطولات.

ولعب مدرب نادي برشلونة، إرنستو فالفيردي، مباراة الكأس بنصف قوته؛ حيث لم يستدعِ 3 نجوم لهذا اللقاء، وهم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، وأندريس إنييستا، ووضع لاعبه العائد من الإصابة عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء.

ولم يخيب اللاعب الشاب أرنايز، ظن مدربه بعد أن أحرز هدف التقدم لفريق برشلونة بعد مرور 15 دقيقة، قبل أن يتمكن الدنماركي، بيون سيستو، من إحراز هدف التعادل لفريقه، أمام نادي برشلونة في الدقيقة 31، مستغلًا كرة مرتدة من الحارس سيليسن.‎







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :