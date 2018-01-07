برشلونة يضع مبلغًا خياليًا للتفريط في كوتينيو بعد ضمه .. كم تتوقع؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده الرسمي مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد الموقع الرسمي لبرشلونة على الإنترنت أن البارسا سيتعاقد مع كوتينيو لمدة خمسة مواسم ونصف حتى صيف عام 2023 مع وجود شرط جزائي في عقده قيمته 400 مليون يورو كشرط من أجل بيعه في حال طلب أي ناد آخر التعاقد معه.

وجاء انتقال كوتينيو إلى برشلونة بعد اهتمام كبير من النادي الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي في صيف العام الماضي، ولكن الريدز رفض بيعه خلال الفترة الماضية.

سبق للنجم كوتينيو اللعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي وتركه ثم انتقل إلى ليفربول في عام 2013.







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