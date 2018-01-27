برعاية أمير جازان.. تدشين الموسم الثاني للفعالية الوطنية “فخر واعتزاز”

المواطن - علي شيبان - جازان

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، يدشن الموسم الثاني للفعالية الوطنية “فخر واعتزاز” بمنطقة جازان خلال الفترة من 19 – 22 رجب بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي.

وتُعَدّ “فخر واعتزاز” إحدى الفعاليات التي تنقل صورة متكاملة عن حال أبطالنا المرابطين الذين يضحون بأرواحهم لننعم جميعاً بالأمن والطمأنينة، وتهدف هذه الفعالية للتعريف بما يقوم به الجنود البواسل على أرض الواقع من بطولات وتضحيات، إضافة إلى أنشطة تحاكي ما يبذله رجال القوات المسلحة بالحد الجنوبي وما تصاحبه الفعالية من معارضٍ ولوحاتٍ فنيةٍ وثقافيةٍ ومسرحية.

ويشارك في هذه الفعالية الوطنية أكثر من20 جهة من القطاع الحكومي والخاص.

الجدير بالذكر أن فعالية “فخر واعتزاز” تقام كل عام في إحدى مناطق المملكة؛ حيث بدأ الموسم الأول في منطقة مكة المكرمة وفي موسمها الثاني بمنطقة جازان، لتشيد بدور المرابطين والمصابين والشهداء ودعوة ذويهم وأبنائهم، وتقدم لهم صورة موجزة عن ميدان الشرف والعزة الذي استبسل به جنودنا وفدوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن.







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