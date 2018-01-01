بسبب ارتفاع أسعار البنزين.. شركات النقل عبر الهواتف الذكية تغير أسعارها

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشفت مصادر “المواطن” أن عددًا من منشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية تستعد لتعديل أسعارها، اعتبارًا من بعد غد الأربعاء.

وبيّنت المصادر أن الشركات تدرس حاليًّا زيادة الأسعار بما يتناسب مع تكاليف أسعار المحروقات، وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين في السعودية أمس الأحد.

وبيّنت المصادر أن الشركات سوف تعمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وتراقب الجهات الرقابية الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، حيث ستطبق العقوبات النظامية بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.

وبعد ارتفاع أسعار البنزين في السعودية، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.







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