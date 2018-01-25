بسعر 565 دولارًا.. Vivo تقدم أول هاتف ببصمة داخل الشاشة

المواطن- متابعة

نجحت شركة فيفو الصينية فيما فشلت فيه شركتا أبل وسامسونج، حيث كشفت عن هاتف Vivo X20 Plus UD الذي بات بشكل رسمي أول هاتف يحمل مستشعرًا لبصمات الأصابع داخل شاشة العرض.

والشركة الصينية كانت قد استعرضت هذه التقنية ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018 الذي أقيم في لاس فيغاس قبل أيام دون أن تسمي الجهاز الذي تم الكشف عنه.

والهاتف يأتي بشاشة 6.43 إنش بدقة FHD+ بحواف رقيقة مع نظام العرض الجديد 18:9 ويعمل بمعالج Snapdragon 660 مع 4GB رام و128GB ذاكرة تخزين داخلية.

ويحمل الهاتف من الخلف كاميرتين مزدوجة بدقة 13MP، مع كاميرا للسيلفي بدقة 5MP، ويعمل بنظام أندرويد نوجا 7.1 على بطارية ضخمة بحجم 3905 مللي أمبير.

وسيبدأ بيع الهاتف في الصين يوم 1 فبراير القادم بسعر يعادل 565 دولارًا أميركيًّا.







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