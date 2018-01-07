بشائر السبت .. خطى ثابتة وسياسة متينة

عبدالرحمن بن زيد الهزاني *

في هذا الوطن الشامخ بقيادته وتاريخه الممتد عبر الأزمنة مسطراً التفرد في عزته وإبائه ، لتهل سحائب الجود بأوامر ملكية مكرمات استشعرنا فيها حرص القائد وحبه ، ولمسنا حب الأب وعطفه بعطاء كان خيره بفضل الله عميم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ وماتقتضيه المصلحة من تصحيح مسار ماتتحمله الدولة من أعباء ووقف الهدر واجتثات الفساد وبؤر المحسوبية والاحتكار لرفع مستوى معيشة المواطن والرقي بمستوى دخل الفرد ونحو اقتصاد متين ، وحرصاً من مولاي الملك- أيّده الله – وبناء على ماتقدم به سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كانت بشائر مساء السبت لتعم الأفراح كل بيت سعودي بصرف العلاوة السنوية ودعم الموظفين والموظفات عسكريين ومدنيين ومتقاعدين ودعم لغلاء المعيشة ويتجسد العطف العظيم بشباب وشابات هذا الوطن بدعم مكافأة أبنائه وبناته من طلاب وطالبات ، وكل مستفيدي الضمان الاجتماعي لمواجهة الإصلاحات ولينعم الجميع برخاء العيش ، ويظهر جلياً في المكرمة عدل القائد بصرف مكافأة لكل مرابطي الحد الجنوبي ، ويتجلى عالياً إن هذا الوطن يقوده ملك حازم عازم يرعى مصالح شعبه ، ويعز وطنه

، وبكفه سيف حزم ضد أعداء الوطن كائن من كان ، وعضده سمو سيدي ولي العهد الهمام الفكر المتقد والعزم نحو القادم الأجمل بجمال الحاضر ووحدة هذا الكيان بخطى ثابتة وسياسة متينة تباشير خيرها في كل نهج ينهجانه

فلقيادتنا أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة حريملاء عهداً يتجدد وولاء تفنى أعمارنا لأجله ويظل خالداً خلود هذا الوطن بشكر وامتنان والله نسأله أن يحفظ قيادتنا ويديم وحدتنا وينصر جنودنا نصر العزيز المقتدر

إنه ولي ذلك والقادر عليه ،،.

*محافظ حريملاء







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