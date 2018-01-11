بشروط وضوابط وتجربة لمدة عام.. تكليف 137 وكيلاً بمدارس تعليم الرياض

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

أصدر مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف 137 وكيلاً في مختلف المراحل الدراسية.

وأضاف أن المكلفين من المعلمين الذين انطبقت عليهم شروط وضوابط ترشيح القيادات المدرسية في المدارس الحكومية, سيخضعون للتجربة لمدة عام دراسي, متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم الجديدة.

وفي هذا الصدد بيّن رئيس قسم القيادة المدرسية بتعليم منطقة الرياض الأستاذ ناصر بن سلطان السلطان أن على وكلاء المدارس المكلفين إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المكلفين بها عن طريق بوابة الرياض التعليمية (هنا), لافتًا إلى أن إخلاء الطرف والمباشرة لهم سيكون عن طريق قادة المدارس.







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