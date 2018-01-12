بشروط ومميزات.. وظائف للجنسين في شركة الشايع الدولية

المواطن - القصيم
أعلنت شركة الشايع الدولية في القصيم عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في ثلاث مدن هي: (عنيزة – بريدة – الرس) على النحو التالي :
– ممثلـ/ـة مبيعات.
– مساعد/ة مديرة معرض “يشترط لغة إنجليزية ممتازة”.
– ممثلـ/ـة مبيعات (دوام جزئي).
الشروط :
– سعودي الجنسية.
– العمر 18 – 35.
– شهادة لا تقل عن الثانوية العامة.
المميزات :
– رواتب مجزية.
– عمولات إضافية.
– تأمين طبي.
– خصومات خاصة لجميع العلامات التجارية التابعة لشركة الشايع.
– بيئة عمل مناسبة ومريحة.
– ترقيات وزيادات سنوية حسب سياسة الشركة.
تُرسل السيرة الذاتية (مع ضرورة كتابة اسم المدينة والوظيفة المطروحة ).
مثال: ممثلة مبيعات– عنيزة– دوام جزئي على الإيميل التالي: careers.ksa@alshaya.com