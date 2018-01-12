بشروط ومميزات.. وظائف للجنسين في شركة الشايع الدولية

المواطن - القصيم

أعلنت شركة الشايع الدولية في القصيم عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في ثلاث مدن هي: (عنيزة – بريدة – الرس) على النحو التالي :

– ممثلـ/ـة مبيعات.

– مساعد/ة مديرة معرض “يشترط لغة إنجليزية ممتازة”.

– ممثلـ/ـة مبيعات (دوام جزئي).

الشروط :

– سعودي الجنسية.

– العمر 18 – 35.

– شهادة لا تقل عن الثانوية العامة.

المميزات :

– رواتب مجزية.

– عمولات إضافية.

– تأمين طبي.

– خصومات خاصة لجميع العلامات التجارية التابعة لشركة الشايع.

– بيئة عمل مناسبة ومريحة.

– ترقيات وزيادات سنوية حسب سياسة الشركة.

تُرسل السيرة الذاتية (مع ضرورة كتابة اسم المدينة والوظيفة المطروحة ).

مثال: ممثلة مبيعات– عنيزة– دوام جزئي على الإيميل التالي: careers.ksa@alshaya.com







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