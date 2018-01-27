بشروط.. 30 وظيفة شاغرة بمسمى حارس وحارسة بمدارس المجمعة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة عن توفر عدد (30) وظيفة شاغرة بمسمى “حارس وحارسة”، على المراتب (31/ 32)، وذلك للعمل في القطاعات التابعة للإدارة.
وبينت الإدارة، أن شروط الوظائف هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.
– إجادة القراءة والكتابة، وألا يزيد المؤهل عن الشهادة الثانوية، ولديه القدرة على قيام بمهام الوظيفة.
– إرفاق ما يثبت السكن بالمحافظة.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عام لمدارس البنات، و(20) عام لمدارس البنين.
– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (20) عام ولا يزيد عن (50) عام.
– أن يكون محصن (متزوج) لحراس مدارس البنات.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك،
– أن يجتاز الفحص الطبي وتحليل السموم.
– أن يكون سليم الحواس، ولا يوجد لديه إعاقة تمنعه عن أداء عمله.
– أن لا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
– أن يكون مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
وأوضحت الإدارة، أن التقديم سيكون خلال الفترة من تاريخ 11/ 5/ 1439هـ وحتى تاريخ 22/ 5/ 1439هـ، وذلك عبر موقع إدارة تعليم المجمعة الإلكتروني: (هنا)، مشيرة إلى أنه لن ينظر إلى أي طلب سابق للتعيين.