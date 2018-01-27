بشروط.. 30 وظيفة شاغرة بمسمى حارس وحارسة بمدارس المجمعة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة عن توفر عدد (30) وظيفة شاغرة بمسمى “حارس وحارسة”، على المراتب (31/ 32)، وذلك للعمل في القطاعات التابعة للإدارة.

وبينت الإدارة، أن شروط الوظائف هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

– إجادة القراءة والكتابة، وألا يزيد المؤهل عن الشهادة الثانوية، ولديه القدرة على قيام بمهام الوظيفة.

– إرفاق ما يثبت السكن بالمحافظة.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عام لمدارس البنات، و(20) عام لمدارس البنين.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (20) عام ولا يزيد عن (50) عام.

– أن يكون محصن (متزوج) لحراس مدارس البنات.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك،

– أن يجتاز الفحص الطبي وتحليل السموم.

– أن يكون سليم الحواس، ولا يوجد لديه إعاقة تمنعه عن أداء عمله.

– أن لا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

– أن يكون مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

وأوضحت الإدارة، أن التقديم سيكون خلال الفترة من تاريخ 11/ 5/ 1439هـ وحتى تاريخ 22/ 5/ 1439هـ، وذلك عبر موقع إدارة تعليم المجمعة الإلكتروني: (هنا)، مشيرة إلى أنه لن ينظر إلى أي طلب سابق للتعيين.







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