بعدما اجتاحها الضباب.. 6 حوادث مرورية تودي بحياة شخص وتصيب 7 آخرين في الباحة

المواطن ـ الباحة:

بعدما اختفت طرقاتها في الضباب، أمس الخميس 4 كانون الثاني/يناير الجاري، شهدت الباحة حوادث مرورية عدة، أسفرت عن وفاة شخص، وإصابة سبعة آخرين، في حوادث تصادم وانقلاب.

وباشرت الفرق الإسعافية، وتعاملت مع جميع الحوادث، وفق ما تقتضيه الحالات، في الوقت الذي حذَّرت فيه هيئة الهلال الأحمر من محاولات المواطنين لنقل المصابين، التي قد تسبب لهم مضاعفات صحية نتيجة عملية النقل الخطأ.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، في بيانٍ له، أنّه “وقع حادث بالباحة أمام الإمارة، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند الوصول، اتضح وجود إصابة تم التعامل معها، ونقلها لمستشفى الملك فهد”.

وأشار إلى أنَّه “وقع حادث في معشوقة – الناصف، وتوجَّهت فرقة إسعافية للموقع، وعند الوصول اتضح وجود حالة خطيرة تم التعامل معها ونقلها لمستشفى القرى”.

وبيَّن الزهراني أنَّ “شخصًا تُوُفي في حادث تصادم بمفرق عويرة بالمندق؛ حيث تبين عند وصول الفرقة للموقع وبعد الكشف على الحالة أنه متوفى، فيما وقع حادث نتجت عنه إصابة بسيطة تم علاجها في الموقع”.

وأضاف: “وقع حادث في عقبة الملك فهد بالباحة في نفق رقم 12 عبارة عن تصادم؛ حيث تم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند الوصول اتضح وجود إصابة تم التعامل معها ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة”.

وأردف: “ورد بلاغ، الساعة 8:37م، مفاده أن حادث انقلاب وقع بالأطاولة بعد القهاد، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية للموقع، واتضح وجود ثلاث إصابات، اثنتان منها تم الكشف عليها ولم تنقل، والثالثة متوسطة تم نقلها لمستشفى القرى العام”.

ودعا الزهراني، المواطنين، إلى أخد الحيطة والحذر أثناء القيادة مع التقلبات الجوية، مشدّدًا على ضرورة عدم تعامل المواطنين مع حالات المصابين ونقلهم؛ كون هذا الأمر يحتاج إلى دراية بكيفية تحريك المصاب، الذي قد يسبب له النقل الخطأ مضاعفات لا قدَّر الله.







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