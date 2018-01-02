بعد أشهر من تحرير الموصل.. العراق يطيح بالراجم حتى الموت الداعشي

المواطن ـ الرياض:

أطاحت القوات العراقية، برجل مسن من تنظيم داعش الإرهابي، كان قد ظهر في لقطات سابقة، بلحية بيضاء، وهو يعطي أوامر بقتل ضحاياه رجمًا بالحجارة، أو بقطع الرأس، في الموصل شمال العراق.

وأوضحت مصادر محلّية، أنَّ القاتل، المعروف باسم أبو عمر، كان واحدًا من الإرهابيين المعروفين في المدينة، ممن أثاروا الفزع في صفوف سكان الموصل، وكان مشهورًا برمي الناس بالحجارة حتى الموت.

وبيّنت أنَّه “تأكد اعتقال الرجل يوم الجمعة الماضي على أيدي مدنيين، أبلغوا السلطات العراقية عن مجموعة إرهابية كانت تختبئ بعيدًا عن الأنظار، وذلك بعد أشهر من طرد داعش من الموصل”.







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