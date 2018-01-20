بعد خروج الهلال من كأس الملك.. مغردون: سامي الجابر مطلب هلالي

المواطن - محمد سمعة

ودّع نادي الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة من نادي القادسية، بهدف نظيف في مباراة ثمن النهائي.

وقدم الهلال أداء سلبيًّا مع إهدار الفرص وعدم التركيز في اللمسة النهائية في مباراة القادسية.

وطالب العديد من جماهير الهلال بضرورة إقالة المدرب رامون دياز وتعيين المدرب سامي الجابر مدربًا للزعيم.

وسبق للجابر أن درب الهلال والشباب، كما قام بتدريب نادي الوحدة الإماراتي من قبل.

يعمل الجابر حاليًّا في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة نجم الكرة السعودية السابق نواف التمياط.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :