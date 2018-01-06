بعد ربع قرن من الغياب.. الدببة القطبية تعود للتكاثر في بريطانيا

المواطن ـ وكالات:

أعلنت جمعية علم الحيوان الملكية في اسكتلندا، أن دُباً قطبياً وُلد في بريطانيا لأول مرة منذ 25 عاماً، وهذه أول ولادة لدب قطبي تسجل في بريطانيا منذ ربع قرن، حيث وُلد في عام 1992 توأم في حديقة فلامنجو لاند في يوركشير.

ويُعتقد أن الأم فيكتوريا ولدت الصغير “الديسم” في حديقة هايلاند للحياة البرية في شمال شرقي اسكتلندا؛ حيث سمع العاملون بالحديقة صراخاً عاليًا وحاداً في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال دوغلاس ريتشاردسون حارس الحديقة: “سمعنا في البداية ضوضاء واعدة في الأسبوع السابق لعيد الميلاد، واستمر ذلك إلى العام الجديد. ونحن مطمئنون تماماً بأن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بالولادة“.

ولم يتسنَّ معرفة ما إذا كانت الولادة جرت لدب واحد فقط أو أكثر؛ إذ إن الدببة القطبية معروفة بحاجتها الكبيرة للخصوصية والمكان الخاص بالولادة ورعاية الصغار مغلق، ولن يتسنى التأكد من العدد وما إذا ظل المولود حياً قبل شهر آذار/مارس، الذي سيخرج فيه من مكانه.

يُذكر أنّه يولد صغير الدب القطبي بطول 30 سنتيمتراً تقريباً، ويعتمد بشكل كامل على حليب الأم.