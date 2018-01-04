بعد عبث ممرضات بطفله .. الحارثي يروي الحادثة : فصلهن لا يكفي

المواطن - الرياض

تسبب مقطع فيديو يبين ممرضات يعبثن بطفل‎ في صدمة، لتتدخل وزارة الصحة وتعلن فصل الممرضات وسحب الترخيص من المنشأة الطبية.

وأكد والد الرضيع عدي- الذي ظهر في المقطع- خالد الحارثي، أنه لم يكتشف الواقعة إلا بعد حدوثها بأكثر من أسبوع، عندما شاهد المقطع المتداول، مثله مثل رواد مواقع التواصل.

وشدد على أن فصل ممرضات يعبثن بطفل بهذا الشكل لا يكفي، بل يجب ألا يسمح لهن بالعمل بتلك المهنة ثانية، موضحًا أنه قدم صحيفة دعوية لوزارة الصحة اتهم فيها الممرضات الثلاث بالتعنيف والتشهير بطفله.

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، أن شاهد بنفسه مخالفات في المستشفى، منها نقل الحليب بين أفواه الأطفال دون تعقيم.

واستكمل: “ابني دخل المستشفى ولديه التهابات في الكلى والمسالك، ولكنه يعاني الآن من ضعف الرضاعة وعدم الإقبال عليها”.

وقررت وزارة الصحة سحب الترخيص الصحي وفصل الممرضات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو يمتهن فيه كرامة طفل حديث الولادة في الطائف.

واعتمد وزير الصحة عقوبة سحب الترخيص الصحي وفصل الممرضات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو يقمن فيه بامتهان لكرامة وسلامة طفل رضيع في الطائف، وحرمانهن من ممارسة مهنة التمريض في أي قطاع صحي آخر.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أن وزير الصحة توفيق الربيعة اعتمد اليوم قرارًا يقضي بفصل ثلاث ممرضات كانت صحة الطائف قد أجرت معهن تحقيقات حول انتشار مقطع يتضمن العبث بطفل داخل مستشفى الأطفال وتصويره ونشره.

وتضمن قرار الوزير سحب ترخيص مزاولة المهن الصحية من الممرضات الثلاث وفصلهن وحرمانهن من العمل مستقبلًا في أي مجال صحي وطبي.







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