بعد قليل.. انطلاق مؤتمر الدفعة الأولى من سكني 2018

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان انطلاق مؤتمر سكني 2018 بعد قليل، للإعلان عن أول دفعة من وحدات سكني في العام الجديد 2018.

وقالت الإسكان في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “عام جديد يبدأ ودفعات جديدة نقدمها لكم من خلال برنامج سكني ، نسعد بمتابعتكم لمؤتمر الدفعة الأولى مباشرة عبر البيرسكوب والذي سينطلق بعد قليل”.

يُذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أعلن أواخر ديسمبر الماضي تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج سكني في عام 2018 والتي ستستمر لتحقيق مستهدفها بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، تشمل 125 ألف وحدة سكنية، و100 ألف تمويل مدعوم، و75 أرضاً مطورة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها بدءاً من يناير الجاري.







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