بعد وفاة 8 أشخاص.. تقارير أولية تكشف سبب حادث عقبة حزنة

المواطن- واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، حادث المركبة الذي وقع اليوم لعدد من العمالة التابعة لإحدى الشركات الوطنية بعقبة حزنة بلجرشي، مقدمًا تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة الباحة، خضر بن عبدالرحمن الغامدي، أنه منذُ وقوع الحادث وجه الجهات المعنية بتقديم الخدمات العلاجية للمصابين كافة.

وبيّن أن الحادث وقع بعقبة حزنة التابعة لمحافظة بلجرشي؛ مما أدى إلى وفاة 8 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن السرعة الزائدة وانحراف المركبة عن مسار الطريق أدى إلى وقوع الحادث.







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