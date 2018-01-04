بـ10 أولويات.. مجلس الوزراء اليمني يقر خطة عمل الحكومة للعام الحالي

المواطن - واس

أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع له، أمس الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، موجهات خطة عمل الحكومة للعام الحالي 2018م.

وتتضمن الموجهات عشر أولويات رئيسة، تتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والاستمرار في مكافحة الإرهاب واستمرار تحسين ورفع مستوى الخدمات في المناطق المحررة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للسكان، وتشمل الأولويات أيضًا إعادة الإعمار وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد ومتابعة قضايا المختطفين والمعتقلين وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإيرانية ضد قيادات وكوادر المؤتمر وتعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي.

ووجه المجلس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جميع الوزارات والجهات الحكومية بإعداد الخطط القطاعية والتنفيذية وتقديمها إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.







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