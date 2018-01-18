بمثال.. موقف ضريبة القيمة المضافة من السيارات المستعملة

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكدت ضريبة القيمة المضافة أنها تُضاف على السعر النهائي للسيارة المستعملة المباعة من معرض مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

ولفتت ضريبة القيمة المضافة، في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن بيع سيارة من فرد لا يملك سجل تجاري ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر، لا يخضع لضريبة القيمة المُضافة، ولكن تفرض الضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عن طريق معرض سيارات.

وأكدت ضريبة القيمة المضافة في وقت سابق أن المبالغ المقترضة من البنوك لا تطبق عليها الضريبة، إنما تُطبق الضريبة على رسوم الخدمة فقط.

وأوضحت أن السحب والإيداع البنكي لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.







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