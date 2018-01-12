بمشاركة 30 شركة.. المعرض الهندي التجاري يختتم فعالياته بالمملكة

المواطن - عبدالملك الماجد - جدة

اختتمت فعاليات المعرض الهندي التجاري (Indian Expo)، الذي أُقيم على مدى ثلاثة أيّام، بقاعة المعارض والمؤتمرات بفندق “جدة هيلتون”، وبمشاركة كُبرى الشركات الهندية والمحلية بالمملكة، ليغلق الستار على أكبر الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة والخدمات في بلد يسعى ليكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030م.

وتجول السفير الهندي أحمد جاويد والوفد المرافق له في المعرض وزيارة أجنحته المشاركة، أعقبها حفل ختامي أُقيم بهذه المناسبة بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير المعرض والرئيس التنفيذي للشركة المُنظمة محمد بن ناصر كلمة استعرض فيها أهم الإنجازات والنتائج التي حققها المعرض في نسخته الأولى بما يتوافق وأهداف رؤية 2030 والفرص الفريدة التي تم خلالها تبادل الأفكار والخبرات بين رجال الأعمال من الهند ورجال الأعمال السعوديين، والتي ساعدت في خلق دفعة من الفرص الاستثمارية والتجارية الجديدة داخل أكبر سوق تجاري بمنطقة الشرق الأوسط كما تم إعلان تنفيذ النسخه الثانية للمعرض الهندي في نيودلهي بالهند في شهر سبتمبر 2018 م بمشاركة عارضين من المملكة بنسبة تقدر 50 % ومشاركة من دولة الهند بنسبة تماثلها.

كما قدم السفير شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الهند على جهودهم.

وشاركت في المعرض 30 شركة هندية والغرفة التجارية بنيودلهي وأيضًا برنامج make in india التابع للحكومة الهندية وأيضًا القنصلية العامة للهند بجدة، وكما أقيمت 3 ورش عمل مشتركة بين المملكة والهند تتحدث عن قيمة الضريبة المضافة وأيضًا التسويق والمبيعات كما اختتمت بورشة عمل عن التطور في الهند في تقنية المعلومات.

وقد زار المعرض القنصل العام لدولة الكويت بجدة وائل بن يوسف العنزي مبديا إعجابه بفكرة المعرض وما سيحقق من تبادل تجاري بين البلدين.

وإثر ذلك ألقيت كلمة للسفير الهندي بَين فيها متانة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية، موضحاً مدى استفادة الشركات الهندية من القوانين الاستثمارية الجديدة التي سنتها الحكومة السعودية لإنشاء مشاريع مُشتركة أو شركات تابعة ومملوكة بالكامل في المملكة، الأمر الذي يُمكن رجال الأعمال السعوديين من الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات والتواصل مع أقرانهم في مجال الصناعة وقادة الفكر وتوسيع نطاق المعرفة الصناعية للمساعدة في تعزيز المشاريع الريادية في المملكة، داعيًا الشركات الهندية للمشاركة في النسخ القادمة وأن يزيد عدد الشركات العارضة في مجالات عدة.

وتلتها كلمة القُنصل العام للهند في جدة محمد نور الرحمن الشيخ، ثمن خلالها دور المملكة الرائد في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بين البلدين.

وأبدى شكره للشركة المنظمة لإطلاقهم النسخة الثانية في دولة الهند، داعيًا الشركات السعودية والهندية للمشاركة في المعرض مما سيزيد في اتساع التبادل التجاري بين البلدين.

وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، كرم السفير الهندي عددا من الرعاة والمشاركين بالمعرض أبرزهم شركة TATA الهندية، وبنك الامارات دبي الوطني، كما كرمت الشركة المُنظمة السفير الهندي والقنصل العام بجدة بتقديم هدايا تذكارية لدورهما الرائد في نجاح المعرض.







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