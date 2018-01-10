بمعادلة.. عضو بالشورى: معدل البطالة 34 % وليس كما نشرته الإحصاء

المواطن - الرياض

قال عضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة: إن معدل البطالة في المملكة بلغ 34%، وليس كما نشرته هيئة الإحصاء.

وأضاف في تصريحات هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” على شاشة إم بي سي، أن التعريف الدولي يقول: إن من عمره أكثر من 15 عامًا ويبحث بجدية عن وظيفة ولم يحصل عليها خلال 4 أسابيع يتحول هذا الباحث إلى عاطل، متابعًا أن المسافة بين الباحث عن عمل والعاطل ليست 3 شهور بل 4 أسابيع.

وأكد أنه لو قارنا الربع الثالث مع الربع الثاني نجد أن عدد الباحثين زاد إلى 150 ألفًا، وزاد عدد العاطلين نحو 10 آلاف تقريبًا وزادت القوة العاملة السعودية بحوالي 60 ألفًا.

ولفت إلى أنه إذا أضفنا 1231 إلى 745 عاطلًا ونقسمها على 5 ملايين و800 القوة العاملة السعودية سوف نحصل على 34% معدل البطالة.







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