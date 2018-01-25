بموافقة من سلطان بن سلمان.. نزع ملكية عقار في المدينة المنوّرة دعمًا للسياحة

صادَق رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير، سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على البدء في نزع ملكية عقار تراثي للمنفعة العامة.

وأوضح الموقع الرسمي للهيئة، اليوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، أنّه يقع العقار المستهدف بالقرار في حي المصانع بشارع عثمان بن عفان في المدينة المنورة.

واستند رئيس الهيئة في قراره إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/15) بتاريخ 11/ 3/ 1424هـ.

ويأتي القرار منسجمًا مع توجهات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في الحفاظ على المواقع التاريخية والتراثية وإعادة تهيئتها، بحيث تصبح هذه الوجهات متاحة للزوار القادمين من الداخل والخارج، وذلك من خلال البرامج السياحية المختلفة، ومنها برنامج: “السعودية وجهة المسلمين”، و”سياحة ما بعد العمرة”.