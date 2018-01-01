بنزين 91 يختفي في بيشة قبل ارتفاع أسعار الوقود.. هل أرامكو السبب؟

المواطن - نواف آل مثاعي - بيشة

وثقت “المواطن” بالصور تسابق المواطنين على محطات الوقود بمحافظة بيشة، وذلك بعد دقائق من إعلان وزارة الطاقة أسعار البنزين الجديدة.

وكان سباق المواطنين على البنزين 91، والذي يعد الأوفر من وجهة نظرهم إلا أنهم صُدموا برد أصحاب محطات الوقود بعدم وجود بنزين 91 وانتهائه منذ يومين، والذين أوعزوا إلى أن السبب هو منع بنزين 91 من أرامكو حتى صدور التسعيرة الجديدة.

“المواطن” تطرح تساؤلًا هل سيتوفر البنزين 91 اليوم الاثنين؛ نظرًا لأنه اليوم الأول في انطلاق أسعار الطاقة الجديدة وتطبيق القيمة المضافة؟

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.

واتخذت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة بعد ارتفاع البنزين بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

وستكون أسعار البنزين على النحو التالي:

بنزين ٩١ بـ١.٣٧ ريال

بنزين ٩٥ بـ٢.٠٤ ريال







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