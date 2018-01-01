بهذه الطريقة يُخطط اليونايتد لخطف نجم الأتلتيكو قبل برشلونة

المواطن - محمد سمعة

يتمنى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان جناح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني .

وكان جريزمان رفض الانتقال لمانشستر يونايتد في صيف العام الماضي بسبب عدم قدرة الروخي بلانكوس على ضم بديله بسبب الإيقاف الذي تعرض له النادي في فترات الانتقالات من قبل الفيفا .

وأشارت صحيفة دايلي ستار البريطانية إلى أن مورينيو يريد التعاقد مع جريزمان مع وعد بإعطائه راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني لإقناعه بتجاهل برشلونة الإسباني واختيار الانضمام للشياطين الحمر.

وكان جريزمان انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد في عام 2014 قادمًا من نادي ريال سوسيداد الإسباني .







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