بوتفليقة يلغي خصخصة الشركات العمومية في الجزائر

المواطن - متابعة

أعلن وزير الصناعة الجزائري، يوسف يوسفي، إلغاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خصخصة الشركات العمومية التي تم إقرارها في لقاء الثلاثية الأخير الذي جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابة.

وأكد يوسفي: “لم نتخذ أي قرار دون موافقة الحكومة أو استشارة رئيس الجمهورية؛ إذ القرار الأخير يعود له”.

وتابع: “لن يكون أي فتح لرأس مال الشركات أو الخصخصة دون موافقة رئيس الجمهورية”.

ووقعت الحكومة الجزائرية في اجتماع عقدته مؤخرًا وضم أرباب العمل برئاسة علي حداد، وعبدالمجيد سيدي السعيد رئيس المركزية النقابية، على ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص، يسمح بفتح رأس مال الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة أمام الخواص.







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