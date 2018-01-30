بوتين يسخر من أميركا بجملة من فيلم سوفيتي شهير!

المواطن- متابعة

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من لائحة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية تشمل مسؤولين ورجال أعمال روسًا، يمكن أن تفرض عليهم عقوبات.

وقال بوتين ساخرًا إنه يشعر “بالإهانة”، لأن وزارة الخزانة الأميركية لم تضع اسمه على اللائحة، مضيفًا مبتسمًا أمام أنصاره “أشعر بالإهانة”، مقتبسًا هذه الجملة من فيلم شهير من الحقبة السوفيتية.

وتريد الخزانة الأميركية فرض عقوبات لمعاقبة موسكو، لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب.

واللائحة التي نشرت بعيد منتصف ليلة الثلاثاء، تتضمن أسماء معظم الأعضاء البارزين في إدارة الرئيس بوتين.







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