بورصة طوكيو تصعد في الجلسة الصباحية

المواطن - متابعة

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو في الجلسة الصباحية لهذا اليوم الاثنين .

وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلَّف من 225 سهماً 45ر117 نقطة، أو 50ر0%، ليصل إلى 33ر23749 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 17ر9 نقطة، أو 49ر0%، ليصل إلى 56ر1888 نقطة.

وتعني طوكيو باللغة اليابانية العاصمةَ الشرقية، وتقع على الجهة الشرقية لأكبر الجزر الأربعة للبر الياباني -هونشو-، وعلى الضفة الغربية لخليج طوكيو وبالقرب من مصب نهر سوميدا.

وطوكيو هي عاصمة اليابان منذ 1868 م، وهي اليوم المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد.

تحتل المنطقة الحضرية لمدينة طوكيو مساحة 600 كلم²؛ تتشكل من 23 حياً، ويبلغ عدد السكان فيها 12 مليون نسمة. إذا أخذنا في الحسبان التكتلات الحضرية المجاورة، فإن طوكيو تشكل أكبر تجمع حضري في العالم، يمتد النسيج العمراني فيها بدون انقطاع ليشغل مساحة قدرها 10,000 كلم²، ويضم أكثر من 30 مليون نسمة، يشمل العديد من المدن الصغيرة المتاخمة وثلاث مدن كبيرة: يوكوهاما، كاواساكي وتشيبا، وتقع كلها شرقي طوكيو.







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