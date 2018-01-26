بولا يعقوبيان تستقيل على الهواء.. شاهد رسالتها إلى سعد الحريري

المواطن- متابعة

بعد أكثر من 10 سنوات، طبعت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان بصماتها على الشاشة الصغيرة في برنامجها الحواري “إنترفيوز” الذي انطلقت به على شاشة تلفزيون المستقبل، التابع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قدمت أمس الخميس استقالتها على الهواء.

وبالرغم من أن الحوار الذي أجرته بولا يعقوبيان مع الحريري في الرياض، بعد إعلان استقالته سلط الأضواء عليها أكثر محليًا وعربيًا، إلا أن بولا يعقوبيان اتسمت على مدى سنوات عملها بإطلالتها وأسئلتها الرزينة دومًا.

وفاجأت بولا يعقوبيان متابعيها الأربعاء بإعلان استقالتها مباشرة على الهواء.

وفي ختام حلقة “interviews” أعلنت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان توقفها عن العمل في قناة “المستقبل”، وقالت: “مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفاءكم لبرنامج “إنترفيوز” خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة”.

كما شكرت بولا يعقوبيان العاملين معها في القناة والبرنامج، وودعتهم.

ووجهت بولا يعقوبيان رسالة إلى سعد الحريري بقولها “أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري بأن أستمر، لكن صار من اللازم أن أترك مكاني ما تزعل مني”.

يذكر أن بولا يعقوبيان نالت قبل أيام وسامًا رفيعًا من الملك البلجيكي (الوسام البلجيكي) تقديرًا لجهودها في خدمة البيئة والإعلام وتمكين المرأة ومساهماتها الإنسانية المتعددة.







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