بيان عاجل من شرطة حائل حول الرصد الآلي للمخالفات المرورية

المواطن - حائل

نفت شرطة حائل ما تم تداوله حول تشغيل أجهزة الرصد الآلي للمخالفات المرورية في إحدى الإشارات بمدينة حائل مؤكدًا أنه يجري حاليا العمل على تشغيلها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تشغيل أجهزة الرصد الآلي للمخالفات المرورية في إحدى الإشارات المرورية بمدينة حائل وما صاحب ذلك من ملاحظات.

وأكد أن الجهات ذات العلاقة تعمل على تجهيز الإشارات والمواقع اللازمة لتشغيل أجهزه الرصد الآلي في القريب العاجل مع مراعاه كافة وسائل السلامة المرورية وبما يضمن تنظيم وإدارة الحركة المرورية وتيسيرها بشكل انسيابي.







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