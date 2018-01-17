بيان عاجل من مؤسسة النقد بشأن بدل غلاء المعيشة والمكافأة

المواطن - الرياض

وجهت مؤسسة النقد مجددًا البنوك بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة أو العلاوة السنوية التي تضمنتها الأوامر الملكية الكريمة في هذا الشأن.

وقالت مؤسسة النقد في بيان لها: إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 18 / 04 / 1439هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمسمائة ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

ووفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة يحفظه الله إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة التي صدر بها أمره الكريم يحفظه الله وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافأة لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى. تؤكد مؤسسة النقد على جميع البنوك تنفيذ التوجيهات السامية وتلافي تأثر بدلات المستفيدين والمكافأة المشار إليها أعلاه عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة. وتدعو المؤسسة كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر بحقهم وذلك عن طريق الاتصال مباشرة بالرقم المجاني 8001256666 أو التواصل الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة أو زيارة خدمة المراجعين في المركز الرئيسي للمؤسسة.







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