بيتكوين تنهار والصين السبب

المواطن- متابعة

انهارت أشهر العملات الرقمية بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر لما دون الـ12 ألف دولار مع بدء استهداف الصين تطبيقات الجوال والمنصات المستخدمة في التداول على الإنترنت.

وجاء ذلك بعد مناقشة حكومة كوريا الجنوبية قبل أيام كيفية احتواء “هوس” العملات الافتراضية المتنامي في البلاد التي تمثل نحو 12% من سوق العملات الرقمية عالميًا.

واجتاحت الخسائر عشرات العملات الرقمية وهوت معظمها بنسب تتراوح بين 16 و29%. كما هوت عملة إيثريوم بأكثر من 20%.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الصينية تعتزم حظر الوصول المحلي إلى منصات التداول التي توفر التجارة في العملات الرقمية.







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