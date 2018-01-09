بيت مال العالم يخنق إرهاب قطر.. شخصيات ومنظمات مشبوهة

المواطن - الرياض

بدأت حكومة سويسرا، الشهيرة ببيت مال العالم، التحقيقَ حول دعم قطر تنظيمات إرهابية في عدة عواصم حول العالم عبر شخصيات وشركات مشبوهة.

وركزت تحقيقات بيت المال العالمي على دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية في العديد من العواصم العالمية، واتصالاتها ببعض المتهمين بدعم القاعدة والإخوان من بينهم:

– شخصيات تُقيم داخل قطر نفسها

– شخصيات ليبية منفية في سويسرا

– منظمات مجتمع مدني في جنيف

وأبرز مَن تتعقبهم سويسرا هم (عبدالرحمن النعيمي مؤسس منظمة الكرامة، علي السويدي رئيس المجلس الإسلامي العالمي “مساع”، نيكولاس بلانشو رئيس المجلس الإسلامي المركزي السويسري).

وتشتبه الاستخبارات السويسرية في أنشطة خفية تعمل عليها قطر، ومنها مجموعتان تجاريتان لخدمة الإخوان المسلمين هي:

مجموعة “لوغانو” للنفط والغاز.

مجموعة لورد إنرجي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :