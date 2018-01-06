بيدٍ بيضاءَ حانيةٍ.. الملك سلمان يخفف الأعباء عن كاهل المواطن بحزمة أوامر

المواطن ـ رقية الأحمد:

كعادته في إبهاج أبناء الوطن، الذين لطالما اعتبرهم أبناءه، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بصرف العلاوة السنوية للمواطنين، من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 2018م.

عودة العلاوة السنوية:

بعد الإعلان عن الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة العربية السعودية، للعام 2018، وبدء تنفيذ برنامج حساب المواطن، الذي يرفع عن كاهل المواطن محدود الدخل عبء رفع أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع، يأتي الأمر الملكي بإعادة العلاوة السنوية، ليكون البلسم للمواطنين، الذين ترقبوها، على مدار الأيام الماضية، بعدما انقطعت عنهم منذ عام ونيف.

بدل غلاء المعيشة:

ولم تتوقف المكرُمة الملكية، واليد الحانية على الشعب عند هذا الحد؛ إذ قرر الملك سلمان ـ رعاه الله ـ ‏‎السبت 6 كانون الثاني/يناير الجاري، صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال، للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

هذا القرار، يؤكّد لنا مرّة أخرى، أنَّ المواطن في قلب تفكير الملك سلمان، ويجدد من خلاله حرصه على رفاهية الإنسان، وحصوله على ما يحتاجه، لحياة كريمة، في وطن يعتز بالإنسان.

الحد الجنوبي عنوان البطولة والتقدير الوطني:

ولأنَّ لجنودنا البواسل مكانةً في قلب كل مواطن، يُقدّر تضحياتهم، صادق الملك سلمان، في أمره الملكي الكريم، على ‏‎صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.‎

المكافأة، ليست شيئًا يُذكر أمام التضحيات التي تُبذل، ولكنها ترفع المعنويات، وترسل رسالة مفادها الاهتمام الحكومي بالأفراد المرابطين على الحدِّ الجنوبي، المدافعين عن الدين والوطن، الحاملين لرايات العز السعودية.

البهجة تعلو والاحتفالات تنطلق:

بحفاوةٍ بالغةٍ، وفرحٍ شديدٍ، استقبل المواطنون الأنباء السارة، عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، معبّرين عن امتنانهم لهذه اللفتة الأبوية الحانية.

وأكّد المواطنون، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم على الأوامر الملكية، أنَّ صبرهم على إعادة هيكلة اقتصاد المملكة، ما هو إلا واجب عليهم؛ بغية الحفاظ على مقدرات الشعب والأجيال المقبلة.

وأعرب النشطاء، عن ثقتهم بالحكومة الرشيدة، التي يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز، والخطط الاقتصادية، التي يهندسها ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، للنهوض بالمملكة، والارتقاء بها إلى مصافّ الأمم الكبرى.







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