بيع وثائق سرية للغاية في أستراليا بمزاد علني!

المواطن- متابعة

توصلت شبكة “إيه بي سي” الأسترالية من الوصول لوثائق سرية وحساسة تخص الحكومات الأسترالية الخمس السابقة، وذلك بعد طرح خزانات أوراق حكومية للبيع في مزاد.

وضمن الوثائق التي حصلت عليها الشبكة وثائق حملت تصنيف “سري للغاية”، وهو ما دفع رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول لإجراء تحقيق عاجل.

وقالت شبكة إيه بي سي: إنه تم شراء الخزانات من محل يقوم ببيع أثاث يخص الحكومات السابقة.

وتابعت: “لقد تم بيع الخزانات بثمن رخيص؛ لأنها كانت ثقيلة، ولم يستطع أحد أن يعثر على مفاتيحها. وتمكن شخص متدرب من فتح الأقفال، وتم الكشف عن الوثائق التي بداخلها”.







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