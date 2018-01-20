بي إم دبليو تطوّر آي 8 فائقة القوّة

المواطن ـ وكالات:

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية “بي.إم.دبليو”، تدرس طرح نسخة أقوى من السيارة الرياضية فائقة القوة “آي8”.

ونقلت صحيفة “أوتو إكسبريس” المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا عن “ألكسندر كوتوش” مدير الإنتاج في “بي.إم.دبليو” القول: إن العملاء يطلبون مثل هذا النوع من السيارة “ويمكنني القول في هذه المرحلة إننا ما زلنا نقيم الفكرة والسيارة الرياضية العريقة آي8 في عهد جديد” بالنسبة لها.

يأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه الشركة الألمانية سياراتها الرياضية الهجين في طراز 2019، ومع استخدام محرك تقليدي سعة 1.5 لتر يعمل بالشحن التوربيني والمحرك الكهربائي، تصل قوة السيارة إلى 369 حصانًا بعزم شدته 420 لبرة لكل قدم مكعبة، وتقول الشركة إن السيارة الكوبية يمكنها الوصول إلى سرعة 60 ميلًا في الساعة خلال 4.2 ثانية.