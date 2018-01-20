بِر رأس تنورة توزع 700 مدفئة كهربائية وبطانية

المواطن - رأس تنورة

وزَّع فرع جمعية البِّر بالمنطقة الشرقية بمحافظة رأس تنورة 200 مدفئة كهربائية و500 بطانية على الأُسَر المحتاجة.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان: إن الجمعية وزعت هذه المساعدات الشتوية ضمن برنامج الشتاء الدافئ الذي تنفذه الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية.

وأوضح العفيصان أن الجمعية تسعى، من خلال هذه البرامج، إلى مساعدة هذه الأسر، وسد احتياجاتها الضرورية خلال فصل الشتاء، موضحاً أن آلية صرف هذه المساعدات للأسر تأتي بعد بحث حالات هذه الأسر، والتأكد من استحقاقها للدعم، منوهاً بأن حملة الشتاء الدافئ “وقاء” مستمرة طوال فصل الشتاء في كافة المناطق التابعة للجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية.

من جانب آخر أشار تركي بن علي التركي مدير فرع جمعية البر برأس تنورة إلى أن هذه المساعدات الشتوية تلقتها الجمعية من فاعلي الخير، موجهاً شكره وتقديره لهؤلاء المحسنين على دعمهم لأسر رأس تنورة وبرامجها الرعوية والتنموية.

وأضاف التركي أن بِرّ رأس تنورة قام خلال هذه الفترة أيضاً بتوزيع بطاقات التأمين الطبي على أبناء الجمعية من الأيتام والأمهات، كما تعمل الجمعية حالياً على بناء مسجد جديد بأحد الأحياء السكنية التابعة لرأس تنورة.

ولفت إلى أن جمعية البر برأس تنورة عملت خلال الفترة الماضية على خدمة المستفيدين من خلال تقديم العديد من المساعدات للأسر حيث قدمت لهم على مدار 6 أشهر ماضية 419 مساعدة عينية بقيمة 442050 ريالاً و310 مساعدة نقدية بقيمة 163800 ريال، وقدمت للأسر 120 جهازاً منزلياً بقيمة 29000 ريال، فيما قدمت 524 سلة غذائية لـ379 أسرة بتكلفة وصلت إلى 168630، وسددت 7 فواتير كهرباء بتكلفة وصلت إلى 9600 ريال، بينما وصل عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتدريب خلال هذه الفترة 45 مستفيداً بتكلفة بلغت 3000 ريال، فيما وصل عدد زائري الفرع لـ624 زائراً.

وأكد التركي أن بِر رأس تنورة تهتم بالعمل التطوعي وفقاً لرؤية 2030، حيث وصل عدد المتطوعين خلال هذه الفترة لـ204 متطوعين تطوعوا مع الجمعية في أعمال الخير ومساعدة الأسر المستفيدة بإجمالي ساعات تطوعية وصلت إلى 750 ساعة، مشيراً إلى أن جمعية البر برأس تنورة كفَلت أيضاً 120 يتيماً بتكلفة بلغت 44200 ريال، فيما وصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الفرع برأس تنورة 1040 أسرة.