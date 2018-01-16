تأخر إعلان أسماء مرشحي سكني لأكثر من 24 ساعة.. و”المواطن” تكشف السبب

المواطن - شريف النشمي - الرياض

ينتظر أكثر من 19 ألف مواطن نشر أسمائهم عبر بوابة موقع وزارة الإسكان في الدفعة الأولى من حملة سكني لعام 2018 م.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتأخر فيها نشر الأسماء لأكثر من 24 ساعة على المؤتمر الصحفي، والذي يُعقد مع كل دفعة خلال العام الماضي.

وأوضح مصدر لـ ” المواطن ” بأنه لم يتم إعلان الأسماء إلى الآن بسبب وجود عطل فني، وسيتم الإعلان اليوم عن أسماء المرشحين.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أطلقا، يوم أمس، الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج “سكني 2018” بإجمالي 19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرضٍ سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.







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