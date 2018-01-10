تأخر ترشيحك؟.. حدث بياناتك في الصندوق العقاري وخذ تمويلك

المواطن - الرياض

شدد الصندوق العقاري على ضرورة تحديث البيانات للحصول على التمويل.

وأكد الصندوق العقاري في موشن جرافيك نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لو كنت تنتظر دورك ولم يأتِ بعدُ فيجب تحديث البيانات؛ لأنه لو لم تُحدثها فلن يأتي عليك الدور.

تأخر ترشيحك؟ حدث بياناتك وخذ تمويلك. pic.twitter.com/wcmoCcLEpS — الصندوق العقاري (@redfksa) January 10, 2018

ووجه الصندوق العقاري نصيحة في نهاية الفيديو “حدث بياناتك”.

وفي وقت سابق، بدأ صندوق التنمية العقارية، العمل بأحد المسارات الجديدة لبرامج التمويل المدعوم والمتمثل في تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم، وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة- ولا يزالون مستمرين في السداد.

وبيّن المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن الصندوق- من خلال هذا المسار- يهدف إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه؛ الأمر الذي يسهم في زيادة نسبة تملّك المواطنين لمنازلهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وحول آليات ومميزات مسار “تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم”؛ أفاد “العصيمي” بأنه سيتم احتساب مبلغ الدعم حسب معايير برنامج التمويل المدعوم، مع شمولية أرباح المبلغ الذي قام المستفيد بسداده للممول بأثر رجعي لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، كما سيقسم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل.

ومن مميزات المسار التمويلي الجديد، تحويلُ الدعم من حساب الصندوق إلى حساب المستفيد مباشرة بعد سداد القسط الشهري للممول، مع إمكانية تمديد فترة الدعم بعد انتهاء مدة التمويل مع الممول، كما يمكن للمستفيد إتمام كل الإجراءات بزيارة فروع الصندوق العقاري دون الرجوع لجهة التمويل.







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