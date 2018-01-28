تأخر رواتب بعض الموظفين.. والتعليم تتصدر الشكاوى !

المواطن- عبدالرحمن دياب

على الرغم من إيداع راتب شهر يناير صباح اليوم الأحد، إلا أن بعض العاملين في بعض الوزارات لم يتلقوا مع رابتهم العلاوة السنوية وبدل المعيشة بعدُ.

وأجمع بعض المعلمين أن صرف الراتب تأخر حتى الآن لهم، متعجبين من عدم توضيح وزارة التعليم السبب في التأخير رغم إيداع الراتب لغالبية موظفي الدولة.

وتعجب المغرد علي الشمري على “تويتر” من تأخر الراتب حتى الآن، على الرغم من أن الأمر السامي واضح ويقول: إن الرواتب بالتاريخ الميلادي يوم 27 من كل شهر، كما وصلته رسالة بهذا التأكيد قبل أيام من البنك، ولكن حتى الآن لم يتم إيداع راتبه.

ولم يوضح الشمري الجهة التي يعمل فيها.

وفي سياق متصل، كتب محمد الصبيحي: “الراتب لم ينزل في الحساب حتى الآن هل هي مشكلة عامة أم أنا الوحيد بالمملكة لم ينزل له الراتب؟!”.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

وتأخر صرف الرواتب من يوم 27 إلى 28 يناير، يأتي تماشيًا مع تعليمات آلية أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.

كما تضمن توجيه الملك إعادة العلاوة السنوية لمدة عام، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان.

وتُصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

ومع بداية العام الجديد 2018 ودَّع المواطنون نظام الأبراج الذي كان معمولًا به في صرف الرواتب، وكانت المملكة قد اعتمدت نظام الأبراج، قبل أشهر عدة.

وأنهى الأمر الملكي يوم السبت 6 يناير 2018 حقبة نظام الأبراج الشمسية، ووحّد مواعيد صرف الرواتب وفقًا للتاريخ الميلادي، كما تضمن الأمر الملكي توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب تخفيفًا على المواطنين.







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