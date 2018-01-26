تبوك تلامس الصفر السبت.. والثلوج مستمرة شمال المملكة

المواطن ـ رقية الأحمد:

رجّحت الهيئة العامة للأرصاد، أن تستمر فرصة تكوُّن السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، غدًا السبت 27 كانون الثاني/يناير الجاري.

ولم تستبعد الهيئة، في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم الجمعة، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان)، وكذلك على الأطراف الشمالية للمملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الرؤية الأفقية تتأثر برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق المملكة، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق.

وإلى درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 كانون الثاني/يناير الجاري:







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