تتويج الفائزين بفئتي 50 و100 في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن- واس

توجت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم، الفائزين بالمراكز من 2 إلى 10، في فئتي الجمل 50 و100، لجميع الألوان بمسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، في المسرح المفتوح بالقرية التراثية في الصياهد الجنوبية للدهناء.

وسلم معالي المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، الدروع والجوائز للفائزين بالمراكز من الثاني إلى العاشر، بحضور عضو مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس لجان التنظيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان بن حمد الماضي، ورئيس لجنة الملاك المشاركين مشعل بن عمش بن طوالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي أن الفائزين بالمركز الأول في جميع الفئات يستلمون جوائزهم في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.







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