تتويج محمد صلاح الأبرز.. تعرَّف على الأفضل في إفريقيا 2017

المواطن – مروة نبيل

أقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء أمس الخميس، حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2017، في العاصمة الغانية أكرا، والذي شهد تتويج المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب.

وجاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الأول، وحل زميله في الفريق، السنغالي الدولي ساديو ماني ثانيًا، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب في إفريقيا ٢٠١٧ الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

وشهد حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتويج النجم الغاني إبراهيم صنداي، بجائزة أسطورة إفريقيا، وحصل منتخب جنوب إفريقيا للسيدات على جائزة أفضل فريق سيدات في القارة السمراء لعام ٢٠١٧.

وحصل رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أحمد يحيى، على جائزة أفضل قائد رياضي في إفريقيا ٢٠١٧، وحسم فريق الوداد المغربي لقب أفضل نادٍ في القارة لصالحه على حساب النادي الأهلي، ونال الزامبي باتسون داكا، جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2017.

وتُوج منتخب مصر بلقب الأفضل في إفريقيا ٢٠١٧، وحصل مدربه الأرجنتيني هكتور كوبر، على جائزة الأفضل، بعدما قاده للتأهل إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، والوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ونالت أسيسات أشولا لقب أفضل لاعبة في إفريقيا ٢٠١٧، فيما حصل على الجائزة البلاتينية الرئيس الغاني نانا أكوفو، أما الجائزة البلاتينية الثانية فكانت من نصيب الرئيس الليبيري جورج وياه، وتسلمتها زوجته.







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