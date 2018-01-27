تجنَّبوا السمنة بهذه الوصفة السحرية

المواطن ـ الرياض:

كشفت دراسة طبية أميركية أنَّ استهلاك الألياف الغذائية مثل البازلاء والقرنبيط وجوز الهند والتين يوميًّا، يمكن أن يمنع الإصابة بالسمنة.

وأوضح الباحثون في جامعة جورجيا الأميركية، أنَّ “استهلاك الألياف الغذائية يمكن أن يمنع السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، إضافة للتغييرات السلبية في الأمعاء، من خلال تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في القولون”.

وبيّنت نتائج الدراسة، أنَّ إثراء النظام الغذائي بالألياف لعددٍ من فئران التجارب يعانون من اضطراب آلية تمثيل الأنسولين، أسهم في منع متلازمة التمثيل الغذائي التي يسببها اتباع نظام غذائي عالي الدهون”.

وأشار الباحثون إلى أنّه “تشخص متلازمة الأيض بمجموعة من الشروط المرتبطة ارتباطًا بالبدانة، التي تشمل زيادة في معدلات ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، فضلًا عن زيادة نسبة الدهون في الجسم خاصة حول الخصر مع ارتفاع مستويات الكولسترول أو الدهون الثلاثية، وعندما تتضافر هذه العوامل معًا، فإنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر”.

وأبرزوا أنّه “ترتبط البدانة مع متلازمة التمثيل الغذائي والتغيرات في تركيبة الجراثيم في الأمعاء، والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء”.

يُذكر أنّه توصلت الدراسة إلى فعالية الألياف المتواجدة في هذه العناصر الغذائية في استعادة صحة الأمعاء بين فئران التجارب، وتخفيف حدة أعراض متلازمة التمثيل الغذائي الناجم عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون عن طريق إعادة توزيع الجراثيم في الأمعاء.