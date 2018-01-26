تحذير عاجل: الضباب يعيق الرؤية في جازان وعسير والباحة

المواطن ـ جازان:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، من تدنّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في 3 مناطق، هي: جازان وعسير والباحة.

وتضمّن التحذير، الذي نشره الموقع الرسمي للهيئة، مرتفعات جازان والأجزاء الساحلية ومنها، والأجزاء الساحلية لمنطقة عسير، من التاسعة مساء الجمعة وحتى الثامنة من صباح غد السبت.

يُذكر أنَّ الأرصاد، توقّعت استمرار فرصة تكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، أيضًا.

ولم تستبعد توقعات الأرصاد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك (جبال اللوز وعلقان) والأطراف الشمالية للمملكة.







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